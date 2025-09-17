Bakan Yerlikaya, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı anma programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Mayıs'la açılan karanlık tünel, 12 Mart'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la uzatıldı. 15 Temmuz ise bu kirli zincirin kanlı bir halkasıydı. Ama bu aziz millet, her seferinde aynı cümleyi daha gür bir sesle söyledi, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Tankı durduran yürek, muhtırayı yıkan irade, darbeleri bozan sağduyu hep bu cümleden doğdu." dedi.

Bakan Yerlikaya, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına katıldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin vicdanında "demokrasi şehitleri" olarak ebediyen yaşayacaklarını ifade etti.

Menderes'in kürsüde milletin sesi, meydanlarda milletin nefesi, Yassıada'da milletin vicdanı, darağacında ise bu toprakların sarsılmaz onuru olduğunu belirten Yerlikaya, "O, toprağa düşüp de milyonların kalbinde filizlenen bir yiğitti. Aydın'ın Çakırbeyli köyünden çıkan o yiğit Anadolu evladı, 'Yeter! Söz milletindir' diyerek, milletimizin teveccühüyle, Cumhuriyet tarihimizin 9. Başvekili oldu." dedi.

Adnan Menderes'in milletin hayalini kurduğu büyük kalkınma hamlelerini başlattığını ancak bu yürüyüşün 27 Mayıs sabahı tank paletleriyle akamete uğratıldığını söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli irade, vesayet çizmeleriyle çiğnendi. Yassıada, işte o günlerde bir milletin onurunun mahkum edilmeye çalışıldığı bir utanç sahnesine dönüştü. Aralarında 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın, nezaket timsali Başvekilimiz Adnan Menderes'in ve bakanlarımızın, komutanlarımızın, milletvekillerimizin bulunduğu 592 kişi, 11 ay boyunca yargılandılar. Hücrelerde, zindanlarda, insanlık dışı işkencelere maruz bırakıldılar ve nihayetinde o kara seherde Başvekilimiz Menderes'i, bakanlarımız Zorlu ve Polatkan'ı idam sehpasına çıkardılar."

"27 Mayıs'la açılan karanlık tünel"

Bakan Yerlikaya, Menderes'in, iradenin millet, siyasetin hizmet, ölçünün demokrasi olduğunu gösterdiği için unutulmadığını ve bugün hala milyonların gönlünde yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Tarihin her döneminde vesayet gölgelerinin, terör tehditlerinin, ekonomik ve siyasi saldırıların olduğunu ancak hiçbirinin aziz milleti yolundan çeviremediğini dile getiren Yerlikaya, "27 Mayıs'la açılan karanlık tünel, 12 Mart'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la uzatıldı. 15 Temmuz ise bu kirli zincirin kanlı bir halkasıydı. Ama bu aziz millet, her seferinde aynı cümleyi daha gür bir sesle söyledi, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Tankı durduran yürek, muhtırayı yıkan irade, darbeleri bozan sağduyu hep bu cümleden doğdu." diye konuştu.

Milletin, yolunu bulan bir nehir gibi zor zamanlarda hep doğrunun ve haklının yanında olmasını bildiğini ifade eden Yerlikaya, devleti bir avuç azınlığa ait sayan, milleti hizmetkar, kendilerini efendi belleyen karanlık zihniyetin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin çöplüğündeki yerini aldığını ve almaya da devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Meşruiyetini milletten alan, sırtını sadece millete dayayan, milletin çizdiği rotadan sapmayan bir iktidar anlayışından geliyoruz" sözünü anımsatan Yerlikaya, sandığın milletin sözü, hukukun devletin teminatı, iradenin de milletin tartışılmaz hükmü olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Bugün, savunma sanayiinden diplomasideki etkinliğimize, enerjiden tarıma, teknolojiden insani yardımlara kadar attığımız her adımda, Menderes'in yarım kalan cümlelerini tamamlıyor ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk satırlarını yazıyoruz. Türkiye Yüzyılı, yalnız bugünü değil, yarınları da kucaklayan bir vizyondur. Bu vizyon, dünden ders alan, bugünü hakkıyla yaşayan, yarını ise umutla inşa eden büyük bir yürüyüşün adıdır. Milletimizin iradesini, hukukunu, özgürlüğünü en güçlü şekilde tahkim etme sözüdür." dedi.

İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelle kamu düzenini koruyup milletin huzurunu büyütmek için canla başla mücadele ettiklerini söyleyen Yerlikaya, ülkede huzurun sağlanması için uyuşturucu baronlarına geçit vermediklerini, organize suç şebekelerine nefes aldırmadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin huzurunun demokrasi, kamu düzeni ve özgürlüklerin teminatı olduğuna işaret eden Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Menderes ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini sözlerine ekledi.

"Bu büyükler, demokrasi mücadelemizin önünü açmış kahramanlardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı Türk milletinin demokrasi yolculuğunun taşlarını döşeyen muzaffer siyasetçiler olarak yad ettiklerini belirtti. İleri, "Bu büyükler, ortaya koydukları mücadeleyle bu milletin demokrasi aşkının ete kemiğe bürünmüş hali olarak öne çıkmış ve demokrasi mücadelemizin önünü açmış olan kahramanlardır." dedi.

Darbelerin millet iradesini kabullenmeyen, tepeden bakmacı, nefret odaklı bir zihniyetin dışa yansıması olduğunu kaydeden İleri, "Bu ülkede darbeler süreci bitmiş olsa dahi birlik ve beraberlik ihtiyacında olduğumuz günlerde, bu tepeden bakmacı zihniyetin yeri geldiğinde ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla, toplumun geniş kesimlerinin ötekileştirici duruşuyla siyasetimizi ve gündelik yaşamlarımızı zehirleme ve bu milletin moralini bozmaya yeltenme potansiyeli vardır." ifadesini kullandı.

Ülker Camisi imamı Mehmet Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes'in de konuşma yaptığı tören, anıt mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi.