Diyarbakır'da 'Gürz-14 Operasyonu': İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen 'Gürz-14 Operasyonu'nda terörden arananlarda kırmızı kategoride bulunan sözde Amed Eyalet Sorumlusu 'Hebun Piro Amed' kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan 'Botan' kod adlı Fehmi Başkurt'un etkisiz hale getirildiğini, operasyonda 2 güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 'Gürz-14 Operasyonu' gerçekleştirildiğini ifade etti. Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timleri tarafından gerçekleştirilen helikopter ve SİHA destekli operasyonda, terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan sözde Amed Eyalet Sorumlusu 'Hebun Piro Amed' kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan 'Botan' kod adlı Fehmi Başkurt, etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Teröristlerin; 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivilin şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldığı belirlendi. Teröristlerin katıldığı ve planladığı 6 eylemin; 8 Nisan 2020'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında patika yol üzerinde ağaç kesim işinde çalışmaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu 5 sivilin şehit edilmesi olayı, 9 Ocak 2021'de Lice kırsalında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 3 güvenlik görevlisinin yaralanması olayı, 5 Haziran 2021'de Lice kırsalında yol yapım çalışmasında kullanılan ekskavatörün EYP yerleştirilip patlatılması olayı, 22 Haziran 2022'de Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 1 güvenlik görevlisinin yaralanması olayı, 30 Nisan 2023'te Lice kırsalında Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı zırhlı aracının geçişi sırasında önceden döşenen EYP'nin patlatılması olayı, 8 Haziran 2023'te Lice kırsalında ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin üzerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde güvenlik güçlerine bilgi verdiği gerekçesiyle silah zoruyla 1 kişinin alıkonulması olayı olduğu belirlendi.

Operasyonda yaralanan 2 güvenlik görevlisine acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, asla kalmayacak. Milletimize sözümüz olsun" dedi.