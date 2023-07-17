Bakan Yerlikaya ile gurbetçinin sel diyaloğu

KARABÜK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel afeti sebebiyle incelemelerde bulunduğu Karabük'te bir gurbetçi ile sel diyaloğu yaşadı. Gurbetçi, sel sonrası Türkiye'de hayatın hızlıca normale döndüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afetinden zarar gören Şeker Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, kendisini karşılayanlar arasında bulunan bir gurbetçi vatandaş ile sel diyaloğu yaşadı. Gurbetçi vatandaş Almanya'da yaşanan sel afetinin ardından halen güçlükle toparlanıldığını ancak Türkiye'de sel sonrası hayatın hızlı bir şekilde normale döndüğünü söyledi. Gurbetçi vatandaş Türkiye'de çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti.