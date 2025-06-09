Bakan Yerlikaya'dan Trafik Kuralları Uyarısı

Bakan Yerlikaya'dan Trafik Kuralları Uyarısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna çıkan vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Aşırı hız, şerit izleme değişikliği ve diğer kural ihlalleri hakkında bilgi verdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili sonrası dönüş yoluna çıkacak vatandaşlara trafik kuralı uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kurban Bayramı'nın son günü. Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı. Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlali var: 'Hız ihlali, şerit izleme-değiştirme-makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali" dedi.

'SEVDİKLERİMİZİ AKLIMIZDAN ÇIKARMAYALIM'

Yerlikaya, "Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Yaptığımız denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye, yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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