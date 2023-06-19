Bakan Yerlikaya''dan Şırnak''ın yüksek dağlarında terörle mücadele paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta terör unsurlarına karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, bölgede yaptığı ziyaretlere ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek rakımlı tepeler, dar geçitler, uçsuz bucaklı vadiler. Ez cümle; Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü terörle mücadele bölgelerinin her noktasında, SİHA'larımızın, Silahlı İHA'larımızın, Keşif Uçaklarımızın ve zırhlı araçlarımızın desteklediği; 900 Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timi ile 13.500 personelimizin katılımıyla 304 operasyon icra ediliyor Rabbim kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız sizinle. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.