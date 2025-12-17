İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hazreti Mevlana, gönüllere şifa olan sözleriyle Allah'a olan aşkını dile getirmiş, ölmeden önce ölmeyi başarmış bir gönül eridir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 752. yılında rahmetle andı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşıklar Sultanı Hazreti Mevlana, 'Öğreneceksin yüreğim, öğreneceksin... Dünyanın hasret, ölümün vuslat olduğunu.' der. Onun için ölüm, dünya zindanından kurtulup asıl vatanına, huzur-u Rahman'a kavuşmaktır. Hazreti Mevlana, gönüllere şifa olan sözleriyle Allah'a olan aşkını dile getirmiş, ölmeden önce ölmeyi başarmış bir gönül eridir. O, 'İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.' dedi. İşte her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Mevlana dostu, Hazreti Pir'i anmak ve anlamak için Konya'mızda, Hazreti Mevlana'nın huzurunda buluşuyor. Çünkü Şebiarus, huzur vaktidir. Vuslatının 752. yılında büyük mütefekkir, gönül insanı, sevgi medeniyetimizin pınarlarından Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum."