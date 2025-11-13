Bakan Yerlikaya'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."