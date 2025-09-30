Bakan Yerlikaya'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."