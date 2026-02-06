Haberler

6 Şubat Depremleri: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "'Asrın Felaketi' büyüktü ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "'Asrın Felaketi' büyüktü ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldıklarını, yaşananın "asrın felaketi" olduğunu belirtti.

Depremlerden 11 ilde 14 milyonu aşkın vatandaşın doğrudan etkilendiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, bugün milletçe bu büyük acının anıldığını, deprem şehitlerinin dualarla yad edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Asrın Felaketi' büyüktü ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü. Tarih boyunca nice badireler atlatan milletimiz yine ayağa kalkmalıydı, öyle de oldu. 86 milyon el ele verdik, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde yükselen her bir konut, umutlarımızı da büyüttü. ve hamdolsun 455 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bu hüzün dolu dakikalarda, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler