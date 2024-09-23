Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya: Bu Şiddet Asla Kabul Edilemez

Bakan Yerlikaya: Bu Şiddet Asla Kabul Edilemez
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Andırın'da bir çobanın darp edilmesi olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, mağdura yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olayla ilgili darp eden şahıslar yakalanarak yargıya sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA: BU ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M.G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Kahramanmaraş Politika Güvenlik 3-sayfa Andırın Güncel Hukuk

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? 24 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, İkizler, Aslan burcu yorumu! 24 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });