Bakan Yerlikaya: Bu Şiddet Asla Kabul Edilemez
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Andırın'da bir çobanın darp edilmesi olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, mağdura yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olayla ilgili darp eden şahıslar yakalanarak yargıya sevk edildi.
BAKAN YERLİKAYA: BU ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M.G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez" dedi.
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