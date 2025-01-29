Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamada "9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından yıllar önce ülkeden kaçmak zorunda kalan on binlerce kişi için geri dönüş kapıları sonuna kadar açıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 81 bin 576 olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde; "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor.

2024 yılında; 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı.

9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı.

81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık.

Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz.

Ticaret, turizm, çalışma, bilim, sağlık ve eğitim gibi nedenlerle ülkemize yasal yollardan gelen yabancıların ikamet izni başvurularında bürokratik süreçleri azaltıyoruz. Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrenciler için YÖK'le protokol imzaladık."

Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
img

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
img

ABD'li banka Türk ekonomisine yönelik kararını duyurdu
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Bir tane bile kalmaması dileğiyle

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Arslan:

yasa çıkarın aynı Trump gibi, ülkeleri artık güvenli ve misafirlik cok uzadı ,ülkemizi ne edügü belirsiz insanlarla doldurdunuz lütfen artık Türkiye'de yaşayan insanların görüşlerini hayatını kolaylastırın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

15 milyon suriyeli nin yanın da hiç gitmemişler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Turhan:

kiralarda bir değişme varmı ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVahit Tutal:

Kaldı 5.918.424 haha ne kadar önemli bir gelişme :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalim:

ÜÇ MİLYON EKSİ 81 BİN EŞİTTİR 2.919.000 :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBud Spencer:

oldu hepsi gitti biz yanliz kaldık wahhhh wahhhh

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt

Kürşad Zorlu kendisine yönelik eleştirilere böyle yanıt verdi
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.