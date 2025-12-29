Bakan Yerlikaya: 3 polisimiz şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçimiz yaralandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin polise ateş açtığını söyleyerek, "Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son 1 ay içerisinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır" dedi.

'OPERASYON TAMAMLANMIŞTIR'

Bakan Yerlikaya, bu kararlılığın bir devamı olarak bu sabah, 15 ilde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'da tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZ CANLARINI ORTAYA KOYMUŞTUR'

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum" dedi.