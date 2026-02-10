Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyarete ilişkin detaylar Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kilis'e gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
