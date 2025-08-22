Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, kabule ait fotoğraflar da yer aldı.
