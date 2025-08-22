Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'i Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Tokel'i kabul ettiği belirtildi. Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.