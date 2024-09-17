Bakan Yaşar Güler Bayburt'ta

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliği ile Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler, beraberindeki 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ile Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, valilikte yöresel kıyafetler giyen çocuklar tarafından karşılandı. Çocuklarla sohbet eden Güler, daha sonra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valiliğin ardından Bayburt Belediyesi'ni de ziyaret eden Güler, Belediye Başkanı Mete Memiş'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Haber Taha AYHAN ANKARA,