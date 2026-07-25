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Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet'in vefatının 31. yılı. vesilesiyle Gümülcine'de düzenlenen anma törenine katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuduğu bildirildi.

Paylaşımda ayrıca Gümrükçü'nün, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ile bir araya geldiği, merhumun eşi Işık Sadık Ahmet ve ailesiyle de görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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