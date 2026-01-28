Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Koopman'la Ankara'da Görüştü

(ANKARA) -Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman'la Ankara'da görüştü. Görüşmede bağlantısallık konuları ele alındı." denildi.