Bakan Yardımcısı Demiralp: Van Gölü Kıyı Şeridi 2 Milyon Metreküp Balçıktan Arındırıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "2017 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Hareketi, ülkemiz için tarihi bir milattır. Yapılan çalışmalarda Van Gölü kıyı şeridi bugüne kadar 2 milyon metreküp balçıktan arındırıldı." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye alınmasıyla Van Gölü'nde yıllardır atık sulardan kaynaklanan kirliliğin büyük ölçüde önüne geçildi. Van'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'e incelemeleri sırasında Van Valisi Ozan Balcı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş eşlik etti. Bakan Yardımcısı Demiralp, Van Gölü sahil bandında 2020 yılından bu yana yürütülen koruma ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında ileri biyolojik arıtma yatırımları, atık su yönetimi uygulamaları, dip çamuru temizleme faaliyetleri, ekosistem restorasyonu, dere ıslah projeleri, sulak alan koruma çalışmaları, sürdürülebilir kıyı yönetimi uygulamaları ve kamusal yaşam alanı dönüşümleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Demiralp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Van'a geldiklerini belirterek, "2017 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Hareketi, ülkemiz için tarihi bir milattır. Sadece bir atık yönetimi hamlesi olarak değil, bir 'kaynak koruma ve yaşam felsefesi' olarak başlayan bu hareket, hanımefendinin şahsi gayretleri ve küresel ölçekteki liderliği sayesinde sınırlarımızı aşmıştır. Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart'ın 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi, Türkiye'nin başlattığı bu kıvılcımın tüm dünyaya mal olduğunun en somut göstergesidir. Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ülkemizin yeni çevre politikalarının belirlenmesinde ve gelişmesinde etkili olmuştur" dedi.

'VAN GÖLÜ'NÜN KIYI ŞERİDİNDE 2 MİLYON METREKÜP BALÇIKTAN ARINDIRILDI'

Demiralp, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında, gölün geleceğini kurtaracak adımlar atıldığını belirterek," Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile kirlilik baskısını kökten durdururken, kıyı şeridimizi bugüne kadar 2 milyon metreküpten fazla balçıktan arındıracak dip çamuru tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyoruz. Sadece suyumuzu değil, toprağımızı da koruma altına alarak hayata geçirdiğimiz Van Entegre Katı Atık Tesisi ile atığı bertaraf ediyor, bölgedeki vahşi depolama alanlarını ıslah ederek geri kazanılan metan gazından enerji üretiyor, atığı çevreci bir kaynağa dönüştürüyoruz. Daha birçok projeyi içinde bulunduran bu bütünleşik vizyonla, Van Gölü'nü yaşayan bir miras olarak geleceğe tertemiz şekilde taşıyacağız. Bizleri Van'da bir araya getiren Sıfır Atık Vakfı'mızın varlığı ve sahadaki özverili faaliyetleri her türlü takdirin üzerindedir. Vakfımızın yerelde farkındalığı artıran, halkımızı ve özellikle gençlerimizi doğrudan sürece dahil eden başarılı çalışmaları, çevresel hedeflerimize ulaşmamızda bizim en büyük güvencemizdir. Önümüzde Türkiye'nin iklim diplomasisi adına çok önemli bir uluslararası vizyon hedefi bulunuyor. 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, yani COP31'e Kasım ayında ev sahipliği yapacağız. İklim kriziyle mücadelede sadece taraf olan değil, çözüm üreten bir ülke olarak, sıfır atık vizyonumuz ve döngüsel ekonomideki başarılarımız COP31 sürecindeki en güçlü argümanlarımız olacaktır" diye konuştu.

'GÜNLÜK 220 BİN METREKÜP SU ARITILIR HALE GELMİŞTİR'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise "Türkiye'nin en önemli yaşam alanlarından bir tanesi olan Van Gölü ve Van Gölü havzası ile alakalı sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde 2020 yılından itibaren çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Sahada yaptığımız teknik değerlendirmeler ve kurumlarımızdan aldığımız kapsamlı brifingler ile beraber Van Gölü'nde yapılan çalışmaları bugün itibariyle farklı bir noktaya taşıma ile alakalı bir irade göstermiş bulunuyoruz. Bugün gelinen noktada sayın Emine Erdoğan hanımefendinin talimatları ve vizyonu doğrultusunda Van Gölü havzası da ölçülebilir ve sonuç üreten yatırımlar hayata geçirilmiştir. 2020 yılı itibariyle Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur. Van Gölü Van havza genelinde Van ve Bitlis sınırları içerisinde yerleşim alanlarını kapsayan arıtma tesisleri, ileri biyolojik arıtma tesisleri inşa edilmiştir ve günlük 220 bin metreküp su arıtılır hale gelmiştir" dedi.

'VAN GÖLÜ'NE ULAŞAN EVSEL KİRLİLİK ATIK YÜKÜ CİDDİ ORANDA AZALDA'

Van ileri biyolojik ekolojik arıtma tesisinde günlük 111 bin metreküp suyu tek başına arıtabilen bir tesis olma özelliğini taşıdığını anlatan Ağırbaş, "Bu yatırımlar sayesinde Van Gölü'ne ulaşan evsel kirlilik atık yükü ciddi oranda azaldı. Kıyı su kalitesi ciddi oranda arttırıldı. Halk sağlığı ve ekosistem güçlendirildi. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edecek. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi Van Gölü ve Van Gölü havzasının geleceği ile alakalı çok önemli bir irade gösteriyor. Ben de onun onursal başkanı olduğu bir vakfın başkanı olarak, kendisinin talimatıyla ekip arkadaşlarımla buraya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vizyonunda Türkiye'nin 81 ilinde çevre ile alakalı ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor. Çevre ile alakalı ciddi dönüşümler hayata geçiriliyor. Bu bağlamda yapılan önemli çalışmaların da biz farkındalık boyutunu vatandaşlarımızla beraber tartışmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla istişare ederek nelerin yapılması gerektiğini biz konuşmak istiyoruz. Bu bölgelerde yapılan koruma ve rehabilitasyon çalışmaları ile yürütülen sulak alan büyüklüğünün 125 bin hektara ulaşması bekleniyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de belirlediğimiz 120'den fazla sulak alana giderek sorunları vatandaşlarımızla beraber yerinde tespit edeceğiz ve o sorunlara vatandaşlarımızla beraber kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, o şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa onlarla beraber çözüm üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ağırbaş, Türkiye'deki bütün bakanlıklarla beraber sıfır atık kültürünü oluşturmayla alakalı ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından yetkililer, İleri Biyolojik Arıtma Tesisini gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı