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Bakan Yardımcısı Bulut: Teknik kapasitemizi, Suriye’nin yeniden imar sürecine sunmaya hazırız

Bakan Yardımcısı Bulut: Teknik kapasitemizi, Suriye’nin yeniden imar sürecine sunmaya hazırız
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, eşsiz teknik kapasitemizi, mühendislik birikimimizi ve kamu-özel sektör dinamizmimizi Suriye’nin yeniden imar sürecine sunmaya sonuna kadar hazırız" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, eşsiz teknik kapasitemizi, mühendislik birikimimizi ve kamu-özel sektör dinamizmimizi Suriye'nin yeniden imar sürecine sunmaya sonuna kadar hazırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Suriye'de gerçekleştirilen 'Uluslararası Yeniden İmar Fuarı'na (İMAR 2026) katıldı. Bulut'a, Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Savaş Keçeci ve Yapım ve Hazırlık Dairesi Başkanı Uğur Uzun eşlik etti.

45 KURULUŞ STANT AÇTI

Türkiye'den birçok firma temsilcisinin katıldığı fuara; akademisyenler, bürokratlar ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı standında yer alan çalışmalar ve afet bölgesinin ayağa kalkma sürecini gösteren sanal gerçeklik gözlüğü de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Farklı ülkelerden Türkiye standını ziyaret eden misafirler, Türkiye'nin kentsel dönüşüm tecrübesini Suriye'de de görmek istedikleri konusunda temennilerini dile getirdi. Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 45 kuruluşun stant açarak yerini aldığı fuarda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Bulut, Türkiye'nin 'Asrın İnşa Seferberliği'nde edindiği tecrübeyi Suriye'nin yeniden ihyasında kullanma hedefiyle her türlü iş birliklerine açık olduğunu dile getirdi. Ömer Bulut, Türkiye'nin yapılaşma deneyimi noktasında birçok ülkeden ileri durumda olduğunu belirtti.

Bulut, inşa ve ihya sürecinde kamunun konut ve inşa deneyiminin yön verici olduğunu ancak özel sektörün katılımının da büyük bir belirleyiciliği bulunduğunu söyleyerek, "Suriye'nin yeniden imarının yalnızca kamu kurumlarının çalışmalarıyla yürütülebilecek bir süreç olmadığını biliyor; özel sektörün, müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının, yapı malzemesi üreticilerinin, finans kuruluşlarının ve üniversitelerin de güçlü biçimde sürece dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, eşsiz teknik kapasitemizi, mühendislik birikimimizi ve kamu-özel sektör dinamizmimizi Suriye'nin yeniden imar sürecine sunmaya sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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