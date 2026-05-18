Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, UN-Habitat 13. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye'nin deprem sonrası kentsel dönüşüm ve iklim uyumu çalışmalarını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda konuşan Bulut, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin, kentsel dirençliliğin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.

Depremlerin ardından Türkiye'nin, tarihin en kapsamlı yeniden inşa süreçlerinden birini başlattığını söyleyen Bulut, "Yaklaşımımız yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değil, şehirlerimizi daha dirençli, sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklime uyumlu bir şekilde geleceğe hazırlamaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin konutu yalnızca barınma meselesi değil, sosyal kapsayıcılığın, dirençliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye, 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen Habitat Konferansı ile küresel şehircilik gündemine güçlü katkılar sunmuştur. Bugün de şehirlerimizin dönüşümünü Yeni Kentsel Gündem ile uyumlu biçimde iklim uyumu, afetlere dirençlilik, sürdürülebilir konut, enerji verimliliği, akıllı şehirler ve kapsayıcı şehircilik anlayışıyla ele alıyoruz. COP31 başkanlığını üstlenen bir ülke olarak şehirleri iklim ve diğer afetlere karşı dirençli hale getirmek maksadıyla Hatay'da, Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler Programı'nı gerçekleştirdik. Düşük karbonlu, sürdürülebilir ve dirençli şehirleşme alanında hazırladığımız çalışmaları uluslararası paydaşlarla paylaştık. Bu toplantı ile ülkemizin küresel iklim hedefleri doğrultusunda attığı somut adımları ve tecrübemizi tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
