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Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük Üniversitesi öğrencilerine ulaşım yatırımlarını anlattı

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Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük Üniversitesi öğrencilerine ulaşım yatırımlarını anlattı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karabük Üniversitesi'ndeki söyleşide öğrencilere ulaştırma yatırımlarını anlattı. Boyraz, Türkiye'de 3 bin 796 kilometre otoyol yapıldığını ve 14 bin 500 kilometre demir yolu ağı bulunduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ulaşım Festivali" etkinliği kapsamında buluştuğu Karabük Üniversitesi öğrencilerine ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı.

Boyraz, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Salonu dolduranlara teşekkür eden Boyraz, katıldığı programlarda gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin otoyol ve demir yolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Boyraz, "Türkiye'de 3 bin 796 kilometre otoyol yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan odaklı, çevreye duyarlı, doğaya saygılı projeler yapıyoruz. Türkiye'de 35 milyon araç var, ölüm oranı 0,90'a düştü. Önce insanımızı yaşatacağız." dedi.

Demir yolu yatırımlarının ülke kalkınmasındaki rolüne dikkati çeken Boyraz, "Demir yolu refah ve zenginliğin göstergesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm imkansızlıklara rağmen binlerce kilometre demir yolu yapıldı. 2000'li yıllarda yeniden harekete geçtik ve şu an 14 bin 500 kilometre demir yolu ağımız var. Bunun yaklaşık 2 bin 800 kilometresini hızlı tren hattımız oluşturuyor. Yaklaşık 5 bin kilometre de 2 yıl içinde açılacak hızlı tren hattımız var." ifadesini kullandı.

Gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunan Boyraz, şunları kaydetti:

"Hayalini kurmadığınız bir şeyin hikayesini yazamazsınız. Başarı hayalle başlar. Bu coğrafyanın çocukları her şeyi yapabilecek yetenekte ve güçte. Hayallerinizi engellemeye çalışanlara fırsat vermeyin. Cenap Şahabettin'in güzel bir sözü var; 'Umut, kalbimizdeki kuş gibidir...' Onu susturmayın."

Boyraz, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki başarısına da değinerek "Dünyada uydu üreticisi olan sadece 11 ülke var. Türkiye, 1,5 yıl önce bu lige 11. ülke olarak girmiştir. Adım adım kaybettiğimiz zamanı yakalıyoruz." diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve öğrencilerin katıldığı program, Turistik Doğu Ekspresi bileti için yapılan çekilişle sona erdi.

Öte yandan Boyraz, Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA
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