Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal...
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Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"
Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel