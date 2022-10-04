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Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal...

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Bakan Yanık: '(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal...

Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"

Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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