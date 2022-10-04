Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal... Güncel Haberler Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez" Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez" Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Yanık: '(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal... - Haberler

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