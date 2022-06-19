Bakan Yanık: &quot;Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir&quot; - Haberler

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Bakan Yanık: "Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkça düzenlenen Babalar Günü programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkça düzenlenen Babalar Günü programına katıldı. (1)

"İnsanın babasıyla ilişkisi tasvir edilirken, 'arkasında dağ gibi babası var' denilir. Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir, ailenin dengesini sağlayan en önemli kuvvettir"

"İnsan hayata güvenmeyi babadan öğrenir, babasından öğrenir. Hatta kendimize güvenmeyi de babamızdan öğreniriz"

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Babalar Günü Derya Yanık Güncel Haberler

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