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Bakan Varank, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Büyükşehir Belediyesi'nde projeler hakkında bilgi alması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kısa konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valillik ziyareti ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Büyükşehir Belediyesi'nde projeler hakkında bilgi alması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kısa konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valillik ziyareti ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum programı kapsamında Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentteki çalışmalar ve projeler konusunda Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den bilgi aldı.

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Mustafa Varank Mehmet Sekmen Erzurum Güncel Haberler

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