Bakan Varank, mobilya işçileri ile iftar yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan buluşmaları kapsamında mobilya işçileri ile iftar yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Varank, paketli mobilya alanında Türkiye'nin en büyük üretim tesisi olan Adore Mobilya'nın Gölbaşı'ndaki fabrikasını ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Kemal Kayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Volkan Ulusoy'dan fabrikaya ilişkin bilgi alan Bakan Varank, üretim hattında incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti. Varank'a Adore marka ürünlerin 50'den fazla ülkeye ihraç edildiği ve tesisin 1,5 milyar dolarlık yatırımla kurulan güneş panelleriyle, kullanılan elektriğin tamamını kendisinin ürettiği bilgisi aktarıldı. Fabrikadaki incelemelerinin ardından işçilerle birlikte sıraya giren Bakan Varank, karavanadan yemek aldı ve iftar yaptı.

'YENİ FABRİKASI İNŞA HALİNDE'

Bakan Varank, iftardan sonra yaptığı açıklamada, ramazan ayında işçilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Firmayı reklamlardan bildiğine işaret eden Varank, "Adore'nin bu kadar güçlü, ciddi üretim kapasitesi ve kabiliyetleri olan bir firma olduğunu, sektörde bu kadar inovasyona, faydalı modele, tasarıma imza attığını bilmiyordum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak eksikliğimi de bir araya gelerek gidermiş oldum. Kocaman bir tesis, görünce etkileniyorsunuz. Bunun bir benzerinin yakında olduğunu, yenisinin de inşa halinde olduğunu duyunca zaten Rabbimize şükrediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA YATIRIMLAR HARIL HARIL DEVAM EDİYOR'

Bakan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmenin yollarına bakan bir iktidar olduklarının altını çizdiğini anımsattı. Özellikle pandemiden sonra Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Bakan Varank, "Gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki firmalarımız Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin ne kadar güçlü olduğunu gördüler ve biz dünyada nasıl alternatif bir tedarikçi olabiliriz diye Türkiye'nin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor. Binaları yapabilirsiniz, makine teçhizatı koyabilirsiniz ama üretim yapmanın yolu emekçi kardeşlerimizden geçiyor. Cefakar, vefakar, iş yerlerini kendi iş yeri gibi sahiplenen emekçi kardeşlerimiz sayesinde son dönemde üretimde ciddi bir ivme yakaladık. Ben onun için her gittiğim yerde emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel