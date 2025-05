Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli üretilen araçlar, başyapıttır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen 5 adet E5000 milli elektrikli lokomotif ve milli elektrikli tren setlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlar, yerli ve milli demir yolu sanayimizin geldiği noktayı gözler önüne seren birer başyapıttır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'dan yüksek hızlı trenle Eskişehir'e geldi. Hasanbey Lojistik Merkezi'ne geçen Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında yapılan yeni nesil demir yolu araçlarının teslim törenine katıldı. Törende, TÜRASAŞ tarafından üretilen 5 adet E5000 milli elektrikli lokomotif, 2 milli elektrikli tren seti, 1 yangın söndürme ve kurtarma vagonu, 55 tenteli yük vagonu ile 2 akülü manevra aracı TCDD'ye teslim edildi. Bakan Uraloğlu, özellikle 2002 yılından bu yana demir yolu sektöründe atılan adımlarla, yalnızca ulaşım ağını genişletmekle sınırlı kalmadıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda yüksek teknolojiye dayalı, tamamen yerli ve milli bir sanayi ekosistemi inşa ettik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağımız, bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik" dedi.

'2028'e KADAR 17 BİN 500 KİLOMETREYE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'nin demir yolu ağını genişletmek için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, hedeflerinin genişletilen demir yolu ağının yerli ve milli olarak şekillendirilmesi olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin yapımlarına da devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bizim hedefimiz sadece demir yolu ağımızı genişletmek değil, aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek, teknolojiyi kendi ellerimizle şekillendirmek. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlar, yerli ve milli demiryolu sanayimizin geldiği noktayı gözler önüne seren birer başyapıttır. Eskişehir'deki tesislerimizde üretilen E5000 milli elektrikli lokomotifimiz dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bileşenlerden olan cer konvertörü, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi, cer trafosu gibi araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimiyle bir ana hat lokomotifi için ilk kez yapılmıştır. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin ihtiyaçlarına uygun olarak 5 megavat gücünde, 140 km/s hıza sahip, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikalı, yük ve yolcu taşımacılığına uygun yeni nesil bir teknolojinin ürünüdür. Cer motorlarının her biri 1280 kilovat gücünde olup bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru özelliğini taşımaktadır. Yine aynı şekilde lokomotifte 2 adet bulunan cer konvertörlerinin her biri 2,5 megavat gücünde olup, bir raylı sistem aracı için ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü yüksek gerilim cer konvertörüdür. TSI sertifikasına sahip olmasıyla aynı zamanda yurt dışı pazarı için yenilikçi bir ihraç ürünü olarak teknolojimizin gücünü küresel arenada gururla temsil edecek."

'95 ADET LOKOMOTİFİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, demir yolu ağına yönelik hazırlanan projelerden de bahsederek şunları söyledi:

"TCDD Taşımacılık için üretilecek 95 lokomotifin ilk 5'ini bugün teslim ederek, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu yıl 15 adet lokomotifi daha teslim ederek 2025 yılında 20 lokomotifi hizmete almış olacağız. 2026 yılı içerisinde 30 adet ve 2027 yılı içerisinde de 45 adet lokomotifin üretimini gerçekleştirilerek 95 adet lokomotifi tamamlamış olacağız. Bildiğiniz üzere 2023 yılında saatte 160 km hıza sahip ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yeni Sakarya ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. Bugün 2 setimizi daha TCDD Taşımacılık'a teslim ederek, demir raylarımız üzerinde yol katedecek milli elektrikli tren sayımızı 5'e çıkaracağız. 2026 yılı sonunda kadar 17 set olmak üzere toplam 22 set üreteceğiz. 2030 yılına kadar da bu setlerin sayısını 56'ya ulaştırarak, milletimizin güvenli ve konforlu ulaşım taleplerini karşılamaya devam edeceğiz."

Teslim töreninin ardından demir yolu çalışanları tarafından Bakan Uraloğlu'na anahtar ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik sertifikası teslim edildi. Bakan Uraloğlu, teslim edilen ilk lokomotifte incelemelerde bulunarak, hareket komutu verdi.

Törene ayrıca, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve diğer protokol üyeleri ile TURASAŞ çalışanları da katıldı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,