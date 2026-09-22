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Bakan Uraloğlu, Tacikistan Büyükelçisi İmomi ile ulaştırma iş birliğini görüştü

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Bakan Uraloğlu, Tacikistan Büyükelçisi İmomi ile ulaştırma iş birliğini görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti. Görüşmede ulaştırma alanındaki iş birliği, Orta Asya'ya uzanan koridorlar ve bölgesel bağlantılar çerçevesinde değerlendirildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Sodiq Ashurboyzoda İmomi, Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Parviz Sodiqi ve Ticari Ataşesi Sayın Daler Gairatov'u Bakanlığımızda ağırladık. Türkiye ile Tacikistan arasındaki köklü dostluk ve iş birliğini ulaştırma alanında daha da ileri taşıyacak imkanları, Orta Asya'ya uzanan ulaşım koridorlarımız ve bölgesel bağlantılarımız çerçevesinde değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin ulaştırma ve altyapı alanında da yeni ortaklıklarla daha ileri taşınmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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