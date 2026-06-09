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Bakan Uraloğlu, Suudi Mevkidaşı Alswaha ile Görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile fiber optik, uydu ve dijital teknolojiler alanında iş birliğini ele aldı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah bin Amer Alswaha ile Riyad'da bir araya geldi.

Uraloğlu, görüşmede haberleşme altyapıları, dijital teknolojiler ve geleceğin iletişim sistemlerine ilişkin başlıkların ele alındığını bildirdi.

Görüşmede, fiber optik altyapılar, ulaştırma koridorlarının dijitalleşmesi, uydu haberleşmesi ve uzay teknolojileri alanlarında ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

Bakan Uraloğlu, teknolojinin dönüştürdüğü dünyada iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesinin, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceğine de yön vereceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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