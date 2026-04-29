Bakan Uraloğlu'ndan, CHP'li Yavuzyılmaz'ın İddialarına Yanıt: "Süreç Kendi Seyrinde Devam Ederken, Suyu Bulandırmaya Çalışmanın Bir Anlamı Yok"

(TBMM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları" iddialarına ilişkin, "Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk. Süreç kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz bıktık, o bıkmadı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 kişilik mürettebatı taşıyan özel jetin 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarına düşmesi ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Burada düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Bu herkes için geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık, hem de kaza kırım ekibimiz incelemelere başladı. Ayrıca adli makamlar, Cumhuriyet Savcılığı bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk. Süreç kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. 'Ya tutarsa' diyor. Eğer gerçekten samimi olarak katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir bilgi varsa bunu bize versin, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek."

Ama durum böyle değil. Ortaya bir iddia atıyor, tutmuyor. Çünkü doğru değil. Bu sefer de yeni bir şey söylüyor. Bu nedenle tek tek bütün söylediklerine cevap vermek istemiyorum. Ancak gerekli hassasiyetin oluşturulduğunu ve soruşturmanın bu hassasiyetle yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Oradaki arkadaşımız vekaleten görev yapıyordu. Zaten bu olay olduğunda da oradaydı. Havalimanlarında işler hızlı yürüsün diye önce vekaleten görevlendirme yapılır, birçok yerde böyle olur, daha sonra asaleten atama yapılır. Buradaki süreç tamamen budur ve bu olaydan bağımsızdır."

