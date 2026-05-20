Malatya'da Deprem... Bakan Uraloğlu: "Kara Yollarımızda ve Haberleşme Altyapımızda Herhangi Bir Olumsuzluk Bulunmamaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Kaynak: ANKA