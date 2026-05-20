Yaptığı açıklama ortalığı karıştıracak! Özcan Deniz, kavgalı olduğu annesinin filmini çekiyor

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, doğum gününde yayımladığı sitem dolu bir mektupla uzun süredir küs olduğu ailesine seslendi. Kanser tedavisi gören annesinin geçmişte büyük zorluklar çektiğini ve bunu en iyi kendisinin bildiğini belirten Deniz, mektubunda kardeşlerini de sert sözlerle hedef aldı.

ÖZCAN DENİZ'DEN DOĞUM GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN MEKTUP

Ailesini geçmişlerini unutmakla suçlayan sanatçı, yakın zamanda "Fareli Ev" adında bir film çekeceğini duyurdu. Kendi hayatından kesitler taşıyacak bu projeyle ilgili konuşan Deniz, "Umarım bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AİLEMİZİN KESKİN İKİ YÜZÜ VARDIR"

Deniz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek" diyen Deniz "Bizim ailemizin keskin iki yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı.. Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki 2. tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız.

"CANIM ANACIĞIM, YAKINDA FİLMİNİ YAPACAĞIM"

Canım Anacığım.. Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini de çocuklarının arasında en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır.

Kaynak: Haberler.com