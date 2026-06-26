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Bakan Uraloğlu, KKTC'li Bakan ve Yetkililerle Bir Araya Geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ağırladığını duyurdu.

Uraloğlu, paylaşımında, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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