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Milli Elektrikli Hızlı Tren'den 250 km/saat Rekoru

Milli Elektrikli Hızlı Tren'den 250 km/saat Rekoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test sürüşlerinde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasiteli trenin kritik sistemleri ASELSAN ile geliştirildi. Bakan, trenin yüksek güvenlik, konfor ve performans özellikleriyle hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test sürüşlerinde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni olan Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test sürüşlerinde yeni bir rekora ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz, test sürüşlerinde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Trenimizin farklı hızlarda güvenli ve dengeli şekilde seyretmesi için testlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. 577 yolcu kapasiteli, 8 araçtan oluşan trenimizin kritik sistemlerini ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak geliştirdik. Yüksek güvenlik, konfor ve performans özellikleriyle donattığımız Milli Elektrikli Hızlı Tren'imizi hizmete almak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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