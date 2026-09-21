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Bakan Uraloğlu, Adana Saimbeyli'deki 5'lik depremde ulaşım ve haberleşmede sorun yok dedi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Çevre illerde de hissedilen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğünde depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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