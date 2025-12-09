Haberler

Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde söz alan Adalet Bakanı Tunç, ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadele konusunda başlatılan yeni tedavi ve rehabilitasyon modeline öncülük eden AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş'e kürsüden teşekkür etti. Keleş, "Sayın Bakanımıza, çalışmalarımıza verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadele için başlatılan yeni tedavi modeline dikkat çekti.

BAKAN TUNÇ'TAN MİLLETVEKİLİ KELEŞ'E TEŞEKKÜR

Bakan Tunç, bu önemli rehabilitasyon modeline öncülük eden AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş'e kürsüden teşekkür etti. Yeni modelin, cezaevlerindeki hükümlülerin bağımlılıktan kurtularak topluma sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlaması bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ KELEŞ: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MOTİVASYON KAYNAĞI

Milletvekili Keleş ise Bakan Tunç'un desteğinden dolayı teşekkür etti. Keleş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adalet Bakanımız Sn. Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum; sözleri, yürüttüğümüz çalışmalara verilen en kıymetli destektir.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, bağımlılıkla mücadelede öncülük ettiğimiz "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi" projesinin Adalet Bakanımız Sn. Yılmaz Tunç tarafından kürsüden takdir edilmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Sayın Bakanımıza, çalışmalarımıza verdiği destek ve ifade ettiği kıymetli teşekkürleri için şükranlarımı sunuyorum.

Bağımlılığın sadece bir güvenlik sorunu değil; insani, bilimsel ve uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci olduğuna inanıyor, bu doğrultuda Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şekilde ülkemiz ve milletimiz için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500
