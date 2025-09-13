Haberler

Bakan Tunç'un Konvoyunda Yavru Kedi Kurtarıldı

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları sırasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konvoyunda bir aracın tekerine sıkışan yavru kedi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin ayağında kırık tespit edildi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmenevinden ayrılırken, konvoya girmek için hareket eden bir aracın teker kısmından kedi sesi geldi. Sürücü durumu fark ederek aracı dururdu. Kedinin ise ayağı tekerlek arasındaki bir boşluğu sıkıştı. Bakan takibi için bölgede bulunan 112 acil servis ekibindeki 2 kadın sağlık personeli, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi, sağlık personeli tarafından yakından bulunan bir veteriner kliniğine teslim edildi. Kedinin ilk yapılan kontrolünde ayağında kırık olduğu belirlendi.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
