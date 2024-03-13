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Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kedi Eros'u asansörde vahşice öldüren İbrahim Keloğlan için verilen tahliye kararını değerlendirdi. Bakan Tunç, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır" dedi.

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymadı, tahliye edilen sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.

TAHLİYE KARARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kedi Eros'u asansörde vahşice katleden İbrahim Keloğlan için verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki çekerken, adliye koridorlarında kararı bekleyen kalabalık grup "Katil İbrahim Keloğlan" sloganları ve alkışlarla protesto gösterisinde bulundu.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Sosyal medyada büyük tepki çeken kararla ilgili değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Başakşehir'de #Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANMIŞTIR"

İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay #hapiscezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır.

"HER CANLININ YAŞAM HAKKI KUTSALDIR"

Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz."

Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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