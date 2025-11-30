Bakan Tunç'tan Cemal Öztürk için Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"TBMM çatısı altında birlikte görev yaptığımız, 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Nezaketi, olgunluğu ve örnek duruşuyla daima hatırlayacağımız dava ve yol arkadaşımız merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin."