Bakan Tunç'tan Aile Arabuluculuğu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "aile arabuluculuk" sistemine ilişkin "Aile Yılı'nda aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç, Ulus ilçesi Ulukaya köyü Ulukaya Şelalesi tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Tunç, nafaka ve aile arabuluculuk sistemiyle ilgili soruya ilişkin, boşanma davalarıyla maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrılması, boşanmanın bir an önce gerçekleştirilip diğer davaların ayrıca devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

İki davanın bir arada sürdüğü çekişmenin davaları uzattığını, 10 yıl süren boşanma davasında tarafların kendilerine yeni bir hayat kurma imkanının ortadan kalktığını anlatan Tunç, "Dolayısıyla buna çalıştık, aile mahkemesi hakimlerini topladık. İstinaflı aile mahkemesi davalarına bakan hakimlerimizle İstinaf Dairesi başkanlarımız, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Sorunu tartıştık. Vatandaşlarımızın boşanma davalarındaki sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Burada arabuluculuğu da tartıştık." diye konuştu.

"Aile arabuluculuğunu ülkemize kazandırmak istiyoruz"

Tunç, boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bu bizde de olabilir. Bununla ilgili sempozyumlar yaptık ve aile arabuluculuğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu olabiliyor. Ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, kadın veya erkek, o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzeleceğine inanmıyor. Taraflar birbirlerine tam düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin bütün mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor. Çocuklar örseleniyor. O nedenle akademisyenlerin görüşleri bu konuda önemliydi.

Dünyadaki uygulamalara baktık. Burada aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Boşanma konusunda da anlaşabilirler arabuluculukta ve mahkeme onayıyla kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir, süreci daha sakin ve daha olgun şekilde başlatmış olurlar. Dolayısıyla Aile Yılı'nda, aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."

Bakan Tunç, kentte Bakanlığa bağlı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi, gazetecilerle sohbet etti.

Programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.