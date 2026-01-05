Haberler

Bakan Tunç, şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı


ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir Adliyemizi 9 yıl önce hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve şehit mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Adliyemizi 9 yıl önce hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve şehit mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle anıyorum. Vücudunu siper ederek yüzlerce canın kurtulmasını sağlayan Fethi Sekin'i ve adalet teşkilatımızın değerli mensubu Musa Can'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz hatıralarına daima sahip çıkacak, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktaracağız. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm şehitlerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak; ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

