Bakan Tunç: IBAN kullandırılmaz, dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir

Bakan Tunç İBAN dolandırıcılığı ile ilgili "Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" dedi.

Kartal Hukuk Kulübü bünyesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin simüle edildiği 10 farklı komisyondan oluşan Kartal AİHL Meclis Simülasyonu etkinliğinin 4'üncüsü bu yıl 'Günümüz Türkiye Problemleri' temasıyla başladı. Açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Kartal İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Meclis Simülasyonu 3 gün boyunca devam edecek.

"HESAP NUMARANIZI BİR BAŞKASINA PARA KARŞILIĞI VEREMEZSİNİZ"

Bakan Tunç konuşmasında, son zamanlarda gündemde olan IBAN dolandırıcılıklarına değinerek, "Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÜVENDİ, HAPSE MAHKUM OLDU

Öte yandan; Adana'da arkadaşına IBAN'ını kullandırtan 23 Yaşındaki Özlem Develi'nin hikayesi günlerce konuşuldu. Hakkında 20 dava açılan ve 4 yıl 5 ay hapis cezası alan Develi, gözyaşları içinde polise teslim oldu.