Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025 - 2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Üniversitenin Bayrampaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Doktor Aydın, İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Program uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan öğretim üyelerine plaket takdimi ile başladı. Ardından Üniversite'ye birincilikle yerleşen öğrencilerin plaketleri takdim edildi. Açılış töreninin teması ise ' İlk Dersimiz Gazze- Filistin' olarak belirlendi.

'FİLİSTİN'DE 68 BİNDEN FAZLA İNSAN FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ'

Programda bir konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tabii bugün ilk ders olarak Gazze'nin seçilmesi, Filistin'in konuşulması çok anlamlı ve önemli. Burada tabii ilk dersi değil de açılış konuşması yapıyor diyelim. Çünkü bu kadar akademisyenin karşısında hocanın karşısında ders vermek bizim haddimize değil. Bir açılış konuşması vesilesiyle buradayız. Ama Filistin ve Gazze'nin ilk ders konusu olarak seçilmiş olması ve hocamızın da bu konuya önem vermesi çok anlamlı ve o nedenle bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii Filistin ve Gazze konusunda aslında konuşulacak söz kalmadı. Maalesef 7 Ekim'den 2 yılı aşkın süredir bir soykırım suçu işlendi ve Filistin'de 68 binden fazla insan Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 20 bini aşkın çocuk yani her gün bir sınıf dolusu çocuk katledildi. Maalesef dünyanın gözü önünde çocuklar katledilirken kadın katledilirken ne çocuk haklarından bahsedenler, ne kadın haklarından bahseden batılıların hiç sesi soluğu çıkmadı. Adeta oradaki katliama destek verircesine politika izlediler. Soykırımcıları ziyaret ettiler. Soykırımcıları kendi ülkelerinde ağır alkışladılar o soykırım suçunu işleyenlere adeta ortak oldular. Maalesef dünyanın gözü önünde bu gerçekleşti. Türkiye olarak Dünyanın her bir köşesinde, her platformda diplomatik çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı bir şekilde sürdürdük. Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmalarda uluslararası sistemin insanlığın sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını hep söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür derken işte tüm bu sorunlara işaret ediyor" şeklinde konuştu.

'BEN HUKUK DEVLETİ DEDİKÇE BİRİLERİ BUNDAN RAHATSIZ OLUYOR'

Bakan Tunç, "Tabii hukuk eğitimi çok önemli. Hukuk meslekleri giriş sınavı başarıda çok belki ölçü olmalıdır. Ama önemli olan o öğrencilere hukuk misyonu kazandırmak onlara adalet duygusunu işlemeli çünkü adalet en önemli kavram en önemli şey Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adalet devletin temelidir. Adalet Hazreti Mevlana'nın deyimiyle her şeyin yerli yerine koymaktır. Tabii ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü hukuk devletinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir diye konuşmamın içerisinde söylediğim zaman birileri maalesef çok rahatsız oluyor. Onların hukuk devletinden anladıkları 27 Mayıs hukuk devleti 27 Mayıs Yargısı Adnan Menderes'i ve bakanları asan yargı sistemi. Onların hukuk devletinden anladıkları 12 Eylül gençlerin yaşını büyüterek bir sağdan bir soldan diyerek idama mahkum eden yani onların bağımsız ve tarafsız yargıdan anladıkları 28 Şubat vesayetçilerinin karşısında el pençe durduran, hazır ola geçen yargı sistemi o 28 Şubat'ta üniversite birincisi kızlarımız yaka paça kürsülerden atılırken yargı o atanları soruşturdu mu? Soruşturmadı işte istedikleri yargı o yargı sistemi. Ama bizim hukuk devletinden anladığımız 15 Temmuz darbecilerinden hesap soran yargı yolsuzluktan da hesap soran yargı, hırsızlıktan da hesap soran yargı. İşte o nedenle hazmedilemeyen bu. Aradaki fark bu. Diyorlar ki hukuk devleti hukuka güvenlik, hukuk güvenliği konusunda Türkiye Dünyanın en gerisinde böyle bir kara propagandaya gençler aldanmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı, bağımsız ve tarafsızdır ve o Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelerden kat kat önde" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZ YILINI TERÖRSÜZ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ İNŞALLAH'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye yüz yılını terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz inşallah ve Türkiye güzeli sizlerin omuzlarında yükselecek genç karamsarlığa gitmek isteyen bazı karanlık düşünceli kişiler var. Gençler Türkiye'yi terk etti, beyin göçü oldu vesaire eleştirileriyle ve karalamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gençliğimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Bugün ASELSAN'da, Roketsan'da, Avelsan'da, BAYKAR'da savunma sanayi kuruluşlarımızda, enerji, şirketlerinde, yazılım mühendislerimiz, Türkiye'nin teknoloji mühendisleri, genç beyinleri Türkiye için çalışıyor. Türkiye vizyon inşa etmek için çalışıyor. Binlercesi var. İşte bunları görmezden geleceksiniz ama farklı sebeplerle, eğitim vesilesiyle yurt dışına da gidilebilir. İlim Çin'de de olsa alınız. Her yere gidilebilir. Bütün dünyayı okuyacağız. Araştıracağız. Üreteceğiz çok çalışacağız. Üniversitenin daha ilk günlerindesiniz. Genç kardeşlerimiz var. Bol bol okuyacağız. Başta derslerimiz ve derslerin haricinde çok çeşitli kaynaklardan yararlanacağız" dedi.