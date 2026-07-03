Bakan Tekin, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Oryantasyon Programı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Oryantasyon Programı'na katıldı.

Tekin, programdaki konuşmasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlandığını anımsatarak, Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal düzenlemelerden pedagojik yeniliklere, yapısal reformlardan eğitim teknolojilerine kadar birçok alanda tarihinin en yoğun ve en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Öğretmenlerin işini kolaylaştıracak, toplumsal itibarını geliştirecek ve öğrencilerin akademik başarısını artıracak yenilikleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Tekin, bu çalışmaların öğretmenlerin katkısıyla başarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, onurunu, vakarını yurt dışında temsil etmek üzere elçilerimiz olarak yurt dışına gideceksiniz. Ben, Türkiye'deki çalışmalarınıza bakarak şuna inanıyorum, bu konuda çok başarılı işler yapacağınıza yüzde yüz eminim. Size olan güvenimiz, inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar boyunca ulusal ve uluslararası ortamlarda " Türkiye'nin kendisini geliştirirken hangi ülkeleri örnek almasının, hangi ülkelerden uygulamaları transfer etmesi gerektiğinin" tartışıldığına işaret eden Tekin, şimdi ise farklı ülkelerin eğitim sorumlularının "Türkiye modelini bize anlatır mısınız?", "Türkiye bunları nasıl başardı?" sorularını yönelttiğini aktardı.

Tekin, geçen hafta İstanbul'da Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi yapıldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin eğitim teknolojilerini okullarda, sınıflarda kullanımıyla ilgili geldiği nokta, tecrübesi birçok ülke tarafından transfer edilmek isteniyor. Birçok uluslararası rapor, Türkiye'nin bu anlamda kat ettiği mesafeyi örnek olarak göstermeye başladı." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gurur duyacağımız özgün bir model"

Öğretmenlerden, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamasından detaylıca bilgi sahibi olmalarını isteyen Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, gerçekten çağdaş pedagojik gelişmeler açısından gurur duyacağımız özgün bir model. Biz, dünyadaki milletlerin, insanların farklılıklarını törpüleyen, herkesi tek tip bir dünya vatandaşı haline dönüştürmek isteyen emperyal odakların tuzağına düşmeyen, milli ve bize özgü değerlerimizi çocuklarımıza kazandırmak isteyen içerikleri programın içerisine koyduk. 'Dünya vatandaşlığı' çok masum bir kavram gibi size sunuluyor. Ne demek? 'Sizi diğerlerinden farklılaştıran, size özgü değerleri terk edin, küresel değerlere sahip olun.' Bu bizim binlerce yıllık devlet geçmişimiz, binlerce yıllık millet olma şuurumuzla asla örtüşmez. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben çocuklarımın milli değerleri, bizi biz yapan değerleri kaybetmesini, onlardan uzaklaşmasını asla istemem."

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin dilini çok önemsediğini belirterek, bu kapsamda bilimsel ve objektif bir dil kullanmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Türkiye'nin 13 ülkede 65 okulunun olduğunun bilgisini veren Tekin, "Bu okullarımızda 700'e yakın da öğretmenimiz var. Gideceksiniz bizim okullarımızda önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapmak için Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin itibarını, vakarını göstermek için çaba sarf edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfının 66 ülkede 524 okulunun bulunduğunun bilgisini veren Tekin, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin, vakıfla uyumlu çalışmasını istedi.

Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.