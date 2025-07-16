Bakan Tekin, Şehit Öğretmen Yılmaz'ı Andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Yazılı açıklama yapan Tekin, şehit öğretmen Yılmaz'ın tertemiz bir yürekle, vatana ve millete hizmet etmek için çıktığı yolun sonunda geride öğrencilerinin özlemi, ailesinin duası ve milletin kalbinde inançlı bir iz kaldığını belirtti.

Yılmaz'ın hatırasının, görev yaptığı okulun memleketindeki lisenin ve Tunceli'de bir bulvarın adında yaşatılmaya devam ettiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Onun adı vatan sevgisini, öğretmenlik idealini ve iyiliğe adanmış bir ömrü temsil eden kutlu bir miras olarak kalacaktır. Bizlere düşen, onun gibi yüreğiyle öğreten, inancıyla yaşayan, umuduyla yol gösteren tüm öğretmenlerimizin izini yaşatmak, emanetini taşımaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, başta Necmettin Yılmaz olmak üzere ülkemizin her köşesinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirirken hayatını kaybeden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve hürmetle anıyoruz, onlara minnettarız. Ruhun şad, adın baki olsun Necmettin öğretmen!"