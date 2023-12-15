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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nu ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, okul ziyaretleri kapsamında bugün Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle Türkçe dersine katılan Tekin, daha sonra bir süre sohbet ederek öğrencilerin isteklerini sordu.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Bakan Tekin, görüş ve önerilerini dinledi.

Görüşmede, her fırsatta öğretmenlerle istişare ettiği ve sahanın sesine kayıtsız kalmadığı için Bakan Tekin'e teşekkürlerini ileten öğretmenler, bu buluşmaların kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

Bakan Tekin de her fırsatta okul ziyaretleri yaparak öğretmenlerle bir araya geleceğini belirterek, bu buluşmaları çok önemsediklerini, eğitimin temel taşı olan öğretmenleri dinleyerek yol haritalarını oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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