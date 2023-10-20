Bakan Tekin öğrencilerle birlikte Şehit Filistinli çocuklar için saygı duruşunda bulundu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile birlikte Filistin şehitleri için okul bahçesinde 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Bakan Tekin öğrencilerle birlikte Şehit Filistinli çocuklar için saygı duruşunda bulundu

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile birlikte Filistin şehitleri için okul bahçesinde 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Erzurum gezisi çerçevesinde Palandöken İlçesi'nde bulunan Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada bir süre okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Okulun çıkış zilinden sonra öğrencilerle birlikte okul bahçesine çıkan Bakan Tekin, burada Filistin'deki saldırılarda çocuklar başta olmak üzere hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen bayrak töreninde 1 dakikalık saygı duruşuna katıldı.