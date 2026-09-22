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Bakan Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı nedeniyle programlarını iptal etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle Trabzon ve Gümüşhane'deki programlarını iptal etti. Tekin, Manisa'ya gitmek üzere hava yoluyla Trabzon'dan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon ve Gümüşhane'de bugün yapacağı programları iptal ederek Manisa'ya hareket etti.

Bakan Tekin, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hacı Turgut Aydın İlkokulu, Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun açılışını yapmak, ardından Gümüşhane'de düzenlenecek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Trabzon Havalimanı'na geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle iki kentteki programlarını iptal eden Tekin, Manisa'ya gitmek üzere hava yoluyla Trabzon'dan ayrıldı.

Kaynak: AA
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