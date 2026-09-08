Bakan Tekin'den PISA 2025 sonuçlarına ilişkin paylaşım:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025'te tarihi bir başarıya imza atarak, ilk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortalamasının üzerine çıkıldığını belirtti.

Tekin, NSosyal hesabından OECD tarafından uygulanan PISA 2025 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında PISA 2025 için hazırlanan videoya da yer veren Tekin, şunları kaydetti:

"PISA 2025'te tarihi bir başarıya imza attık. İlk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktık, matematikte ise OECD ortalamasını yakaladık. Eğitimde attığımız kararlı adımların karşılığını almaya devam ediyoruz. Hedefimiz açık, eğitimde daha güçlü, başarılarıyla dünyada söz sahibi bir Türkiye."

Kaynak: AA