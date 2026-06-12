Bakan Tekin'den Lgs Öncesi Sessizlik Çağrısı: Okul Çevrelerinde Sessiz Olmaya Özen Gösterelim

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak sınav öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olunmasını istedi. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Göstereceğimiz bu küçük hassasiyet, evlatlarımızın sınavlarına daha iyi odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA