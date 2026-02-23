Haberler

Bakan Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne Yanıt: Bunların Dertleri Laiklik Değil, İslam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine yanıt vererek, laiklik tartışmalarının gerçekte İslam ile ilgili olduğunu savundu. Ayrıca, eğitimde gönüllülük esasına dayanan etkinlikler ve müfredatlardaki Alevi-Bektaşi hassasiyetleri hakkında da bilgi verdi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin, "Bunların dertleri tamamen İslam'la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kastettikleri şey o. 'Laiklik elden gidiyor' tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın yürüttüğü projelere "laiklik zedeleniyor" gerekçesiyle dava açılmasını eleştiren Tekin, "Bunların dertleri tamamen İslam'la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kastettikleri şey o. 'Laiklik elden gidiyor' tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" ifadelerini kullandı.

Tekin, hükümetin milli birlik ve beraberliği güçlendirecek adımları atmaya devam ettiğini belirterek, "Biz hükümet olarak milli birlik ve beraberliği güçlendirecek adımları atmak üzere yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Etkinliklerde zorlama yok"

Okullarda sosyal medyaya yansıyan ilahi görüntüleri ve Ramazan etkinliklerine ilişkin de konuşan Tekin, etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. "Bizim bu etkinliklerimizin bu kadar popüler olmasında Celal Bey'in ilahisinin mutlaka katkısı var çünkü çocuklar gerçekten onu bir akım olarak aldılar. Bu etkinliklerde asla zorlama yok, tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor" diye konuştu.

Seçmeli derslerde geleneksel Türk sanatlarına yer verdiklerini kaydeden Tekin, her dönemin son haftasını sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sergilendiği bir festival havasına dönüştürdüklerini ifade etti.

"Talibanlaştırma" eleştirisine yanıt

Bakan Tekin, bazı çevrelerin uygulamaları "Talibanlaştırma" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" dedi.

Bu tür yaklaşımları "trajikomik" olarak değerlendiren Tekin, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" ifadelerini kullandı.

Müfredatta Alevi-Bektaşi hassasiyeti

Müfredat çalışmalarında toplumsal hassasiyetleri dikkate aldıklarını belirten Tekin, "Başta ders kitaplarımız olmak üzere müfredatımızda Alevi Bektaşi vatandaşlarımızı rahatsız eden hususlarla ilgili olarak hepsini birlikte değerlendirdik" dedi.

Cemevlerindeki eğitim süreçlerine de değinen Tekin, Alevi-Bektaşi vatandaşların dede ve zakir eğitimlerine ilişkin talepleri bulunduğunu belirterek, bu konuda çözüm için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

Süper Lig devinden yabancı hakem talebi
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe berabere kaldı, dakikalar sonra paylaşım geldi
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur

Trump'a en güvendiği isimden kritik İran uyarısı: Risk büyük
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Aylarca konuşulan olayda istenen cezalar belli oldu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor